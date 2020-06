PODCAST: 'Jan Unhuer'

Aflevering 20: Jan Unhuer

Diep in de Wâlden woonde duivelbanner en wonderdokter Pier Potsje. Op een dag komt er een boer met een ziek paard bij hem. Volgens Pier Potsje is het paard niet ziek maar behekst. Het paard blijft bij Pier Potsje want het moet om 12 uur 's nachts behandeld worden.

Zover komt het niet. Want diezelfde nacht breken twee schurken in bij Pier Potsje. Ze vermoorden hem en nemen al zijn zilverstukken mee. Als de schurken het paard zien, besluiten ze dat ook mee te nemen en ze steken de boerderij in brand. Aan het paard hebben ze niet zoveel want het valt dood neer. Hoe kan het dat datzelfde paard een dag later door Jan Unhuer gebruikt kan worden voor een kar?