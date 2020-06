Bezoekers gemeentehuis Smallingerland verwelkomd door kunstwerk Joop Sipma

Eind jaren 90, toen Sipma ongeveer vijftig jaar was, begon hij met beeldhouwen van steen. Hij maakt vrouwelijke vormen van marmer, kalksteen en hardsteen. "Ik heb bewondering voor de vrouw die zichzelf wil blijven ondanks dat de westerse maatschappij een onrealistisch schoonheidsideaal voorschrijft", zegt hij daarover.

"Mijn beelden zijn dan ook een uiting hiervan voor deze vrouwen. Inspiratie haal ik uit m'n omgeving en mijn vrouw is mijn muze. In mijn werkproces transformeer ik het ogenschijnlijk harde ongenaakbare natuursteen, naar de natuurlijke vrouwelijke vormen in al haar diversiteiten."