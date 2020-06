Onderhoudswerk aan N31: weg tussen Leeuwarden en Drachten vannacht dicht

De Wâldwei is over een traject van zo'n twintig kilometer afgesloten. Het gaat om de hoofdrijbaan tussen de afrit Leeuwarden-Oost en het knooppunt Drachten. De afsluiting geldt in beide richtingen.

Werkzaamheden

De provincie laat jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op en langs de weg. Verkeer dat de weg moet gebruiken, kan bijvoorbeeld omrijden via de A32 over Heerenveen.