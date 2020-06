Bewoners Foswert in Ferwert boos op directie vanwege coronamaatregelen

Directe aanleiding is dat de directeur-bestuurder van Foswert niet met een vertegenwoordiging van cliënten in gesprek wil over de bezoekersregeling van woon-zorgcentrum Foswert.

Bijna 60 familieleden hebben hun bezwaren tegen het bestuur en het toezicht daarop van Interzorg Groep geuit in een brief. Berber Bijma is een van de mensen die de brief heeft ondertekend. Haar vader is een van de bewoners van Foswert. Bijma: "De bezoekregeling is deze week pas wat verruimd. Sinds woensdag mag er één vast familielid bij een bewoner op bezoek komen. Het mocht al sinds 25 mei, dus veel zorginstellingen waren daar al veel eerder mee. In Foswers is het veel strenger dan de landelijke richtlijnen en dat is niet goed beargumenteerd. Waarom mogen mensen bijvoorbeeld niet even naar buiten om te wandelen?"

Landelijke richtlijn

Als ze ernaar vraagt, krijgt ze nul op het rekest. "Er wordt dan gezegd: we kunnen het niet goed controleren, de zorg heeft er geen goed gevoel bij. Maar we hebben het over Ferwert met 1.700 inwoners. Er is maar heel weinig corona hier, de landelijke richtlijn is nu om mensen weer naar buiten te laten. En ook weer bezoek op de eigen kamer en het toelaten van contactberoepen. En dan denk ik in een regio met maar zo'n beetje corona als de regio van Ferwert, moet je dat uit menselijk oogpunt weer toelaten. Niet strenger willen zijn dan de landelijke richtlijnen," vindt ze.

'Bewoners verpieteren'

Volgens Bijma zijn de bewoners er niet blij mee. "Kort gezegd hebben de mensen er genoeg van. Ik heb niet zicht op iedereen, want ik mag alleen even met mijn vader spreken. Maar mijn vader mag heel graag even een blokje om het huis lopen, maar hij mag er nu niet uit. Nog steeds niet. Daar heeft hij lang begrip voor gehad, maar nu overal de maatregels worden versoepeld, niet meer. Nu de landelijke richtlijn is om mensen weer meer ruimte te geven, krijgen mensen er genoeg van. De vaste bezoeker mag ook maar een half uurtje op bezoek komen in Foswert. We horen van andere mensen dat bewoners achteruit gaan en verpieteren, nu het zo lang duurt."

Bang voor claims

Bijma geeft aan dat zij kortgeleden nog met de directeur om tafel heeft gezeten om erover te praten. "De directie moet voor zichzelf spreken, maar ik heb vorige week met de directeur gesproken. Wat ik begreep is dat hij van collega-bestuurders heeft gehoord dat er aansprakelijkheidsclaims kunnen worden ingediend als er toch corona is het verzorgingshuis komt. Dat begrijp ik als je de bewoners niet goed hebt beschermd, maar als je gewoon de landelijke richtlijnen volgt, dan hoef je die niet te verwachten. Dus ik begrijp niet waarom de regels zo streng zijn."