GGD Fryslân: "Percentage positieve tests erg laag, maar een of twee procent

Deze hele week was er in Fryslân een sterfgeval, geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen positieve tests in zorginstellingen. Het totale aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus, komt daarmee op 68 in onze provincie.

"Een of twee procent besmet"

Volgens directeur Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is het goed nieuws dat het aantal positieve tests zo laag is. "Van de mensen die wij testen, is maar een of twee procent besmet met het coronavirus", volgens De Graaf. "Dat percentage is heel laag."

Naast de testlocatie in Leeuwarden is deze week ook die in Drachten gebruikt. Ook in Sneek is nog een extra locatie ingericht, maar volgens De Graaf is niet duidelijk of daar deze week ook al mensen zijn getest.

Genoeg capaciteit

De uitbreiding van de testcapaciteit was nodig omdat iedereen met klachten nu terecht kan voor een test. "Wij kunnen elke dag ruim 1.100 mensen aan", volgens Margreet de Graaf. Daarnaast testen ook huisartsen, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden."

Er zijn al enkele weken geen besmettingen aangetroffen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Of het beleid daar nu ook kan worden versoepeld, daar laat directeur De Graaf zich niet over uit. "Het is een smal pad; we vragen een hoop van de mensen. Maar het moet nog even zo verder, vooral voor die kwetsbare mensen."