Buurtgenoten vinden elkaar op Vraagelkaar

Vraagelkaar heeft het eerste online thuiscafé in Drachten gehouden. Er deden 25 mensen mee. Ze konden elkaar om raad of gezelschap vragen, of gewoon wat chatten. Daarnaast waren er coaches en konden ze online workshops volgen. Zo deed Nurilla Maletzky mee aan stoel-yoga. "Het was eerst wel even zoeken bij het inloggen, maar het is toch gelukt om stoel-yoga te doen. Ik vind Vraagelkaar wel een aanrader", zegt ze.

Voor alle leeftijden

De beweging heeft al meer dan 12.000 leden in het hele land en zo'n 3.000 in Fryslân. Iedereen kan er aan meedoen en het is voor alle leeftijden, zegt initiatiefnemer Janet Turkstra: "We hebben bijvoorbeeld jonge moeders verbonden om nieuwe contacten op te doen, omdat ze net verhuisd zijn naar een nieuwe buurt. Maar we hebben ook twee negentigjarigen met elkaar in contact gebracht. Die zeggen: we passen als een ritssluiting in elkaar."

Er zijn tal van voorbeelden van matches op basis van het profiel, dat je kunt aanmaken op vraagelkaar.nl. De organisatie is in Zuidoost-Fryslân nog op zoek naar mensen met een buitenruimte, geschikt voor workshops op anderhalve meter afstand.