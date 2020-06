Leeuwarder (42) aangehouden: verdacht van fraude, oplichting en witwassen

Een woning in Leeuwarden is doorzocht, evenals een bedrijfspand in Amsterdam. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, sieraden, kleding en tassen.

De verdachten hebben diverse bedrijven op hun naam staan en op de bankrekeningen van de bedrijven en verdachten zijn grote bedragen over en weer gegaan. De opsporingsdienst kreeg een anonieme tip. Er is ook een 32-jarige vrouw uit Amsterdam als verdachte van witwassen aangemerkt, maar zij is niet aangehouden.