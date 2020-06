Pieter Weening (39) gaat door en rijdt volgend seizoen bij Trek-Segafredo

In het persbericht van zijn nieuwe ploeg zegt Weening dankbaar te zijn voor de kans die Trek-Segafredo hem geeft. "In een tijd waarin veel ploegen het moeilijk hebben, is het heel speciaal dat Trek-Segafredo een nieuwe wielrenner haalt. Het is een mooie kans voor mij om te laten zien wat ik nog kan", aldus de 39-jarige Weening.

Roompot

Hij zat tot en met het vorige seizoen bij Roompot, maar daar trok de sponsor de stekker uit de ploeg. Daardoor moest Weening op zoek naar iets nieuws.