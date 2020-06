APK voor de kerken van Burgwerd en Hichtum: maar niet alles kan

In Hichtum is nog goed te zien dat er gewerkt wordt. Er ligt stof op de grond en de preekstoel is met plastic ingepakt. "Het meeste werk is nu gedaan. Met name bij de ruiten veel, de kozijnen zijn verrot, dus wij hebben we nagekeken en geschilderd. Dat heeft meer gekost dan gepland, maar we hebben gezegd: laten we dit maar goed afmaken."

De kerk van Hichtum ligt op een terp en is in de 13 eeuw gebouw. Eind 19e eeuw is de kerk al eens aangepakt. "Toen is ook het interieur veranderd, de oude banken gingen eruit en de preekstoel is vanuit het midden naar het koor verhuisd. Er zijn simpele banken in gekomen."

Bezuinigen

"Vijf jaar geleden is de kerk nog goed nagekeken, maar toen met name op de constructies. De toren heeft nieuwe balken gekregen, dat heeft veel geld gekost. Wij moeten toen ook kiezen, nu is besloten de rest te doen. Ik denk dat de ruiten al wel 20 jaar niet zijn nagekeken, als het niet langer is." De toren zelf is niet toegankelijk voor bezoekers. "Die is echt niet arbo-veilig, daar is ook op bezuinigd. Het had eigenlijk wel gemoeten. Maar de toren is nog van de kleine kerkelijke gemeente, maar mensen hoeven niet per se in de toren. Alleen de klokkenluider, maar die is verzekerd," lachen de mannen.

Veel mensen komen er niet meer in het gebouw. "Als we 25 in de kerk hebben, zijn we hartstikke blij. We doen twee keer in Burgwerd, een keer in Hichtum. En soms wel eens een vrije zondag, want niet iedereen komt uit deze twee dorpen."