Voortgezet speciaal onderwijs van Renn4 gaat weer van start

"Het is afhankelijk van de mogelijkheden per school en natuurlijk de RIVM-maatregelen. Het heeft te maken met het beschikbare personeel, de grootte van lokalen en het aantal leerlingen in een klas. Het kan betekenen dat kinderen op de ene school vaker naar school kunnen dan op de andere school. Dat compenseren we door afstandsonderwijs aan de bieden. De 1,5 meter afstand is heel bepalend," legt Andringa uit. "Wij hebben een aantal leerkrachten die niet inzetbaar zijn, maar gelukkig valt het nog mee."

Maatwerk

Volgens hem gaat het tot nu toe goed op de locaties in Sneek, Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. "De periode tot de zomervakantie kijken we ook waar de leerling staat qua ontwikkeling, heeft de leerling een achterstand opgelopen of is hij of zij op niveau gebleven. Sommige leerlingen hebben er ook van geprofiteerd omdat ze minder prikkels hadden van een schoolomgeving. Dus het is maatwerk. Wij merken wel dat het aanbieden van afstandonderwijs goed zou zijn om voor een deel te behouden voor leerlingen die ziek zijn of uiteindelijk niet naar school kunnen.

Toch blijven er nog beperkingen. "Het lopen van stages is nog een aandachtspunt, niet alle stagebedrijven willen nu nog leerlingen hebben. Dus we moeten kijken wat we nog kunnen aanbieden, bijvoorbeeld praktijkaanbod op school. Maar ook dat blijft maatwerk."