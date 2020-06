Rijk steunt waterinstituut Wetsus in continuïteit nu subsidie wegvalt

Directeur van Wetsus Johannes Boonstra legt uit hoe het precies zit met dat geld: "De subsidie die wij nu krijgen komt maar heel indirect bij het Rijk vandaan, want het zijn middelen uit het Zuiderzeelijn-pakket die de provincie besteedt. Dus wij krijgen dat via Fryslân. Omdat Wetsus geen universiteit maar ook geen bedrijf is, vallen wij buiten veel reguliere potjes. Een commissie die door e staatssecretaris is ingesteld, heeft onderzocht wat nu de waarde is van Wetsus in het Nederlandse wetenschappelijke bestel. Zij waren positief en hebben gezegd: nu deze financiering stopt, moeten wij er wel voor zorgen dat Wetsus bestaan blijft en dan moet het Rijk daar ook verantwoordelijkheid in nemen."

Efficiëntie

Eigenlijk is het zo dat Wetsus al voor een groot deel onafhankelijk opereert, zegt Boonstra. "De helft van ons geld komt van bedrijven en universiteiten, de ander helft uit overheidsmiddelen. Wij draaien wel als een universiteit en een normale universiteit krijgt al 90-05 procent van het geld van de overheid. Dus zo gezien zijn wij al aardig efficiënt." Toch is de steun wel van belang. "Ons bestaan hangt er wel vanaf, want anders krijgen we het geld van bedrijven en universiteiten ook niet. Dus het is cruciaal."

Boonstra is ook blij met de regionale en lokale steun. "Wij zijn blij met hoe de provincie en de gemeente ons steunen, want vanuit de regio is er ook een kleine twee miljoen toegezegd voor de komende tien jaar. Wij hebben ook samengewerkt met Sander de Rouwe en Friso Douwstra. Uiteindelijk hopen bij dat we voor een volwaardig instituut van KNAW of NWO in aanmerking komen en dan een basisfinanciering van het Rijk krijgen."

Ideale omvang

Het is niet zo dat de werkwijze van Wetsus met dit geld zal veranderen. Boonstra: "De activiteiten blijven gewoon zo doorgaan, wij zitten nu op een ideale omvang voor een instituut zoals wij dat zijn. We zijn hier al jaren mee bezig, want we weten al lang dat de subsidie stopt. Deze twee jaar zijn een opmaat naar een periode tot 2032. Voor de lange termijn zijn er ook al mooie mogelijkheden geformuleerd. Er zijn nog wel hindernissen die moeten worden opgelost, maar daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. Zo moeten wij de continuïteit regelen."