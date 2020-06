Demonstratie in Leeuwarden voor opvang vluchtelingenkinderen: # keer het tij

In het gehele land doen intussen zo'n 103 gemeenten en 3 provincies mee aan de zogenoemde Coalition of the Willing. De gemeenteraad ban Leeuwarden had in maart een motie aangenomen waarbij men zich verbond aan deze coalitie. Het doel is een groep van 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland naar Nederland te halen die nu nog in kampen leven onder zware omstandigheden.

Het centrum van Leeuwarden was het decor van de demonstratie. Initiatiefnemer Femke Molenaar was zeer tevreden met de opkomst en verklaarde net zo lang door te gaan tot de regering de kinderen ophaalt.