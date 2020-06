Rosse grutto's vliegen gevaarlijk Russisch gebied in: Siberische olieramp

Als de dam die er nu in de rivier is gelegd het niet houdt, belandt het goed in de Noordelijke IJszee. Een van de rosse grutto's heeft een zender mee en wordt gevolgd door de onderzoeksgroep van trekvogel-ecoloog Theunis Piersma uit Gaast. De door zijn werkgroep op het continent Afrika van een zender voorziene Ancamona is nu op zo'n 130 kilometer afstand van het rampgebied. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet voor een trekvogel als de rosse grutto. En er zijn nog meer onderweg, zegt Piersma.

Wetenschappelijke expeditie

In het gebied broeden ook de rotganzen die kortgeleden vanaf de Wadden die kant zijn uitgegaan om te broeden. Of de milieuramp ook gevolgen heeft voor de rosse grutto of ganzen is nu nog niet te zeggen, maar Piersma maakt zich ernstig zorgen.

Een wetenschappelijke expeditie naar het gebied van een collega bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is net afgeslast omdat er nu niet mag worden gereisd in Rusland. De vogels met zender zijn voor Piersma dan ook zijn ogen en oren in het gebied.