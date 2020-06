Historie van strandroof West-Vlieland boven water: "De kostbaarheden werden in Amsterdam verkocht'

Houter heeft vaker geschreven over de geschiedenis van Vlieland. Zo was hij uitgebreid betrokken bij de herdenking van het rampjaar 1666. "Als jochie fan tien was ik al gek van geschiedenis. Ik was de eerste die zakte op de ULO van Vlieland, maar ik had wel een 10 op geschiedenis", lacht Houter.

Na veel speurwerk in het Nationaal Archief in Den Haag hebben Houter en Doedens drie eeuwen historie over het verdronken dorp boven water gehaald. Maar ook in Frankrijk kwamen ze bijzonder materiaal tegen. Daar vonden ze een akte uit 1245, waarin de Nicolaaskapel op West-Vlieland door de toenmalige paus Innocentius ter bescherming cadeau werd gedaan aan de kloosterlingen van Ludinga in Stavoren.

Schip met goud en diamanten

In Den Haag vonden de auteurs ook het complete proces aangaande het in december 1703 gestrande schip op het strand van West-Vlieland. De dorpelingen namen de lading mee en vonden goud, zilver en diamanten, waaronder het ordeteken van de 'Orde van het Gulden Vlies', dat hoorde bij de Oostenrijkse veldmaarschalk Prins George von Hessen-Darmstadt. "Een prachtige grote ketting, waar alleen al 38 diamanten in zaten. Die was zo verdwenen,kan ik je zeggen."

"Ook de dominee en de schout zijn heel slecht geweest, maar het werden uiteindelijk drie vissersknechten die veroordeeld werden en naar Den Haag gebracht werden. De rest is er aardig aan ontkomen", vertelt Houter. De kostbaarheden werden niet teruggevonden. "Die werden verkocht in Amsterdam."

Het boek over de geschiedenis van West-Vlieland komt op 20 juni uit.