W Series met Beitske Visser kan niet doorgaan door coronavirus

Het seizoen had afgelopen weekeinde van start moeten gaan in Rusland, maar is nu dus helemaal afgezegd. "De beslissing om pas in 2021 weer races te organiseren, was niet makkelijk", zegt W Series-directeur Catherine Bond Muir. "Tegelijkertijd werken we al aan een nog betere racekalender voor volgend jaar."

Beitske Visser

Beitske Visser zou dit seizoen opnieuw meedoen aan de W Series. Vorig jaar werd ze tweede in het kampioenschap.

Visser vindt het jammer dat het seizoen nu afgezegd is. "Het is heel jammer, maar we zagen het wel aankomen", zegt Visser tegen NOS. "Ik had graag dit jaar verder willen bouwen en het nog beter willen doen dan afgelopen seizoen."