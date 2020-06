Cel geëist tegen man uit Joure voor brandstichting in Donkerbroek

De man had twee jerrycans benzine over een buxushaag bij het huis gegoten en in brand gestoken. De verdachte kreeg nog geld van de man die daar woonde. Buurtbewoners ontdekten het vuur en konden ook het kenteken van de verdachte op de foto zetten. Zo kon hij worden aangehouden.

Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij is uit voorarrest vrijgelaten, op voorwaarde dat hij aan een behandeling zou beginnen. Justitie wil dat hij daarmee doorgaat. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.