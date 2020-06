Sportbestuurder Joop Alberda wil een ministerie voor Rijksvitaliteit

Door de coronacrisis sporten kinderen steeds minder, vorig jaar was 95 procent van de kinderen tussen de vijf en twaalf jaar ieder week nog aan het sporten, nu is dat nog maar 35 procent. Een slecht ontwikkeling, zegt Alberda. "Dat is natuurlijk dramatisch. Maar het ligt meer aan het aanbod. En je moet thuisblijven, het onderwijs is op afstand. Dan is het verleidelijk om in het comfort van je huis te blijven zitten."

Ministerie voor Rijksvitaliteit

Alberda pleit nu voor een 'ministerie voor Rijksvitaliteit' om al het beleid op sport bij elkaar te brengen. "Mensen moeten het natuurlijk zelf doen, maar de overheid is een instituut dat faciliteert." Sport is nu nog ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Dat gaat om 400 miljoen in een omvang van 80 miljard voor de zorg. Dus dat is zo'n 40 minuten per week voor de minister die er verantwoordelijk voor is."

Door meer aandacht aan de sport te geven, zal in de toekomst een ziekte als COVID-19 minder hard toeslaan, zegt Alberda. "Sport en beweging is een preventief medicijn voor heel veel ziekten." Ook het immuunsysteem wordt sterker door genoeg beweging.

Alberda hoopt dat veel politieke partijen het plan in hun verkiezingsprogramma zullen opnemen.