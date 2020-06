TBS-kliniek Hoeve Boschoord bij Boijl krijgt tik op de vingers van inspectie

De instelling moet het melden als tbs'ers betrokken zijn bij bijvoorbeeld brandstichting, agressie tegen personeel of als ze proberen ervandoor te gaan. Boschoord deed dertig meldingen, maar twee daarvan waren te laat, zegt de inspectie.

Personeel van de instelling trok aan de bel over de kwestie, waarna de inspectie een onderzoek begon. Daaruit bleek dat het personeel nog altijd last had van werkdruk en een tekort aan communicatie. De kliniek werkt aan verbetering. De inspectie blijft dat volgen.