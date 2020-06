Sytze Brouwer wil deze zomer nog zeilen: "Ik hoop dat we nog wat kunnen laten zien"

Het bestuur en de SKS-schippers zullen vrijdag in overleg over de mogelijkheden, vertelt Brouwer. "We gaan kijken wat we kunnen doen om het seizoen nog enig cachet te geven, gezien het 75-jarig jubileum. Ik hoop nog wel dat we kunnen zeilen. Ik was gisteren weer even bij het skûtsje, dan doet het toch wel zeer dat het dit jaar niet door kan gaan."

Een geheel SKS-programma zal er ieder geval niet meer inzitten, zegt hij. "Maar je kan misschien een paar weekeinden pakken, of een lang weekeinde met meerdere wedstrijden. Ik weet niet of je dan om het Sulveren Skûtsje kunt varen, ik denk het niet, maar wel dat je op een andere manier een mooie competitie neer kan zetten."

'Je wil altijd zeilen'

"Het brandt, dat is ook sporteigen, je wil altijd zeilen en het is heel frustrerend dat het niet kan. Maar iedereen zit in hetzelfde schuitje, om het zo maar te zeggen", lacht Brouwer. "Ik hoop dat we er nog wat van kunnen maken."