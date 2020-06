Skûtsjeschippers willen deze zomer toch nog zeilen: "Sinds 1861 geen jaar overgeslagen"

"Sinds 1861 is er skûtsjesilen geweest en er is geen jaar overgeslagen. Dus ik denk dat het dit jaar ook wel doorgaat, want het skûtsjesilen heeft alle ziektes overleefd, dus dan zal het deze ook wel overleven", zegt Pietersma. "In de oorlog stonden de Duitsers in de Prinsehof naar het skûtsjesilen te kijken, toen was er ook skûtsjesilen."

Het coronavirus hoeft volgens Pietersma dan ook geen spelbreker te zijn. "Het is in de buitenlucht, we zijn gezonde knapen met zijn allen. We laten ons testen, als we gezond zijn dan kunnen we aan boord", zegt Pietersma.