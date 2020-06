Oerol krijgt bijna 250.000 euro minder subsidie: "We gaan hard knokken voor meer"

"Het is heel dubbel. Het is heel fijn dat wij binnen de basis-infrastructuur zitten. Er wordt heel duidelijk aangegeven waarom wij daar thuishoren. Er zijn acht festivals in die basisinfrastructuur en daarvan krijg één een klein beetje meer en de rest krijgt minder. Dus je ziet dat er veel te weinig budget is om het uit te voeren", zegt directeur Siart Smit van Oerol.

Volgens Smit komt Fryslân er in het advies niet al te best af. "Daar moet Fryslân het niet bij laten zitten. Er moet echt wat gebeuren qua lobby. Zorg voor een goede verdeling. Zorg dat Fryslân en het noorden goed vertegenwoordigd zijn. Geef de partijen die niet eens heel veel vragen het budget dat ze nodig hebben om goed te kunnen draaien", zegt Smit.

'Knokken voor meer'

Volgens Smit de de schade voor Oerol groter dan alleen die 250.000 euro. "Wij hebben heel veel eigen inkomsten en heel veel steun. Maar dat betekent ook dat wij van 1 euro vier euro maken. Dus als wij een euro minder krijgen, betekent dat dat het eigenlijk meteen vier euro minder is. Dus als dit zo blijft dan moeten we kijken hoe die plannen aangepast worden en wat nog realiseerbaar is", zegt Smit.

"We gaan ons er niet bij neerleggen en gaan strijden zodat het wel komt wat we nodig hebben. En dat we al die mensen die graag naar ons toe komen en al die makers die bij ons werken ook bij ons terecht kunnen. We hebben tot Prinsjesdag om dat te bewerkstelligen en daar gaan we hard voor knokken", aldus Smit.