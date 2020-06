Skûtsjesjoernaal neemt kijker mee in de geschiedenis van 75 jaar skûtsjesilen

Het is voor skûtsjeschippers en -liefhebbers nog altijd bijna niet te geloven. Voor het eerst in het 75-jarig bestaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen worden er dit jaar geen wedstrijden gezeild vanwege het coronavirus. Maar een zomer zonder skûtsjes is een stap te ver en daarom komt Omrop Fryslân in juli twee weken lang met It Skûtsjesjoernaal op televisie.