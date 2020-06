Buma: Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden moet wel volgens coronamaatregelen

De organisatie diende donderdagmiddag de aanvraag in bij de gemeente, maar had nog geen contact gehad met Buma. Het is de bedoeling om op zaterdag 13 juni in Leeuwarden te demonstreren. Directe aanleiding is de dood van George Floyd, die twee weken geleden door politiegeweld om het leven kwam. Dat heeft geleid tot Black Lives Matter-protesten over de hele wereld.

Er is nu gekozen voor Leeuwarden, omdat racisme nog steeds een gevoelig onderwerp is in Fryslân, zegt Fabiola Sensi van de organisatie. Ze kan nog niet inschatten hoeveel mensen er op de demonstratie zullen afkomen.

Veiligheid in coronatijd

Eerder werd al in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Rotterdam gedemonstreerd tegen racisme. Niet in elke stad verliep dat zonder problemen. Met name het houden aan de coronamaatregel van anderhalve meter afstand ging niet altijd goed.

Dat is ek een belangrijk punt voor burgemeester Buma. "We moeten nog met de organisatoren praten en hen erop wijzen dat zij er in deze coronatijd verantwoordelijk voor zijn dat het veilig verloopt."

Andere eisen dan normaal

Volgens Buma heeft de organisatie gevraagd om de demonstratie te houden op het Oldehoofsterkerkhof. Het is nog niet zeker of die locatie groot genoeg is, omdat het onduidelijk is hoeveel mensen er zullen komen. Buma: "Als gemeente faciliteren wij de demonstratie, want demonstreren is een grondrecht. Maar we zitten in een coronacrisis en daardoor stellen we andere eisen dan normaal."