Flats Heechterp tegen de vlakte: "Als ze mij een ander huis aanbieden, vind ik het prima"

Volgens directeur Harro Eppinga van Elkien is nieuwbouw een betere optie dan opknappen. "Opknappen kan wel, alles kan opgeknapt worden. Alleen de ambitie die we hebben afgesproken, ook met de bewoners en met de gemeente, is of we ook meerdere typen woningen in deze wijk kunnen bouwen. Zodat mensen die hier wonen, hier ook kunnen blijven wonen. Ze bouwen wat op in de buurt en dan kunnen ze ook blijven wonen in de buurt. Dat kan nu niet, omdat het heel eenzijdig is", zegt Eppinga.

Eppinga begrijpt dat het besluit om de flats te slopen voor sommige bewoners ingrijpend is. "Dat snap ik heel goed", zegt hij. "We hebben nog geen concrete plannen, maar we willen juist met de bewoners die plannen invullen. We hebben de contouren nu staan, maar wat er precies gebeurt, hoe het gebeurt, wanneer precies, en hoe de bewoners betrokken willen worden gaan we samen met ze ontdekken. De eerste bijeenkomst is al op 11 juli, dan kunnen bewoners ook hun stem laten horen", aldus Eppinga.