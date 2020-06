Reducept krijgt subsidie voor behandelmethode coronapatiënten met virtual reality

Reducept is gespecialiseerd in het bestrijden van chronische pijn met een virtual realitybril. Patiënten trainen met zo'n bril de hersenen om met de pijn om te gaan. Volgens het bedrijf kan de methode ook worden gebruikt voor mensen die mentale klachten hebben doordat ze in quarantaine zitten of hebben gezeten.

De subsidie komt van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de drie noordelijke provincies. Die hebben een miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve corona-oplossingen. Naast het Leeuwarder bedrijf hebben ook vier bedrijven uit de provincie Groningen geld gekregen.