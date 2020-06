Grote scheuren in het land: Wetterskip en boeren nemen maatregelen tegen droogte

Boer Hylkema heeft dit jaar bijna nog geen muizen gezien. Er is de afgelopen dagen wel flink water op zijn land gepompt om de scheuren weg te krijgen. "Een dag later zijn de scheuren dan eigenlijk dicht gevloeid. Het land krijgt dan meteen een andere kleur. Ik verwacht dat we met de regen die we dit weekeinde zullen krijgen, straks ook gras krijgen."

Hylkema heeft door de droogte momenteel minder gras dan andere jaren. "Wij zijn een biologisch boerenbedrijf en zijn altijd een week later met kuilen dan de gangbare boer. Het is weleens wat wisselend, ook door de ganzen die het opeten. Maar ik hoop dat we er straks weer gras bij krijgen."

Hij blijft in elk geval positief, met het oog op de zomer die nog moet komen. "We hebben nu twee heel droge jaren gehad, we zullen ook wel weer eens wat anders krijgen."