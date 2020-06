Geen soepelere regels voor busreizen: "Niet terecht dat wij achtergesteld zijn"

Johan Dalstra van Dalstra Reizen heeft dubbele gevoelens over het besluit van het kabinet. Aan de ene kant is hij blij dat de regels voor de reisbranche versoepeld worden, maar hij had graag gezien dat dat ook zou gelden voor de touringcarsector. Voorlopig blijven zijn 23 bussen nog stilstaan.

"Het is voor ons nog niet aan de orde. Volgens de richtlijnen hebben wij maar plaats voor twaalf mensen in een bus en dat is niet rendabel", zegt Dalstra. "Ook is in het buitenland nog niet duidelijk wat daar allemaal mag voor touringcars."

Zelfde protocol

Volgens Dalstra heeft de touringcarbranche hetzelfde protocol ingediend als dat voor vliegtuigen, maar is dat afgekeurd. Hij snapt niet dat er wel vliegtuigen vol met mensen mogen vliegen, maar er niet dertig mensen in een bus kunnen. "Het is heel onduidelijk waarom het voor ons is afgeketst. Het voelt niet terecht dat wij achtergesteld zijn."

Toch houdt Dalstra hoop dat zijn bussen binnenkort weer de weg op kunnen. "We hebben een aantal reizen in Nederland op de plank klaarliggen. Ook zijn we in gesprek met hotels in Duitsland."