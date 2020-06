'Grote tafel' moet eeuwenoude kerk fan Augsbuurt redden

De kerk is verzakt doordat het grondwaterpeil in het gebied heel laag is, zegt directeur Gerko Last van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. "Als de fundering dan niet sterk is, verzakt de hele boel. De toren staat wel op een stevige fundering, dus de kerk staat nu scheef."

De kerk van Augsbuurt, vlakbij Kollum, is gebouwd in 1782. Het was de eerste kerk die in eigendom kwam bij de stichting Alde Fryske Tsjerken. Dat is nu 50 jaar geleden.

Noodconstructie

De verzakking zorgt voor brede scheuren in de gevels en de vloeren, ramen die spontaan knappen, en twijfels over de veiligheid van het gebouw. Een noodconstructie van staal zorgt er voor dat mensen nu wel veilig naar binnen kunnen, maar die kan er niet altijd blijven.

"Rondom de hele kerk duwen we 50 betonnen palen de grond in, twee aan twee. Daartussenin komt een stalen constructie, en die zit dan vast aan de muur. Zo bouwen we een tafel van 25 poten onder de kerk. dat wordt de nieuwe fundering. Daarmee is het onmogelijk dat de kerk verder verzakt."

Renovatie kost tonnen

De renovatie kost drie ton. Dat is veel geld, zegt Last, maar het kan niet anders. "Als we niets doen verzakt de kerk alleen maar verder."

De helft van het geld komt bij de provincie vandaan, en fondsen betalen ook een flink bedrag. Er staat nog 20 duizend euro open. "De komende week gaat er nog een verzoek naar onze donateurs", zegt Last, "dus ik denk dat dat wel goed komt."