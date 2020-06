Rechtszaak tegen komst Portugees 'gruttovliegveld', met steun uit Nederland

De Portugese regering wordt donderdag voor de rechter gesleept door de Portugese vogelbescherming en de internationale organisatie ClientEarth. Dat zijn internationale juristen die strijden tegen zulke plannen.

Het vliegveld moet komen in een moerasgebied dat heel belangrijk is voor vogels, waaronder de grutto. Die hebben het gebied nodig om bij te tanken voordat zij doorgaan naar hun broedgebieden in onder andere Fryslân.

Voor de grutto's geldt dat zij niet snel naar een andere plek verhuizen en dat betekent in de praktijk dat zij veel last krijgen van opstijgende en arriverende vliegtuigen. Daardoor zullen de grutto's veel energie verbruiken als zij opvliegen en dat kan ertoe leiden dat ze in slechte conditie aankomen in bijvoorbeeld Fryslân. Bovendien kunnen ze er langer over doen om eieren te leggen, als zij daar al aan toekomen.