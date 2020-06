UWV: Eén op de drie Friese werknemers werkt in sector die krimpt door corona

Volgens het UWV heeft de crisis grote invloed op de werkgelegenheid. Het aantal banen krimpt in 2020, met name in de uitzendbranche, bij reisbureau's, in de horeca, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt.

Met name uitzend- en oproepkrachten lopen risico op minder of geen werk. Ze werken vaker in sectoren die hard wordt geraakt.

Groot verschil per sector

Er zijn ook sectoren die groeien: zorg en welzijn, openbaar vervoer, en post & koeriers. Daar werken 67 duizend mensen. Dat is 27 procent van de Friese werknemers. En in onder andere het onderwijs, ICT en financiën daalt het aantal banen niet of bijna niet.

Het beeld in Fryslân komt overeen met dat in andere provincies. Landelijk gezien staat Fryslân in de middenmoot. Volgens het UWV komt dat door de werkgelegenheidsstructuur.

Er werken hier minder mensen in sectoren die hard krimpen, zoals de sierteelt en de luchtvaart. Bovendien werken er relatief veel mensen in de zorg en het openbaar bestuur. Dat zijn sectoren die groeien.