Merk Fryslân verwacht 'naar omstandigheden' goede zomer

Geen massatoerisme

Fryslân is volgens Cnossen een erg geschikte vakantiebestemming in coronatijd, omdat hier geen massatoerisme is. Nu het kabinet groen licht heeft gegeven voor vakantiegangers wil Merk Fryslân de online-werving ook weer op gang brengen. "Wij zullen nu weer een stapje extra zetten. Niet alleen voor de zomer, maar ook voor het najaar."

Afgaande op boekingen die eerder zijn gedaan, is het vooruitzicht voor het hoogseizoen helemaal niet zo slecht, op voorwaarde dat de wc's op campings en jachthavens wel weer open zijn. "Als we in het naseizoen nog een extra slag kunnen slaan, ben ik naar omstandigheden aardig tevreden."