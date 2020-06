Waddeneilanden willen 38 miljoen euro vanwege schade door coronacrisis

Vooral het feit dat de eilanden afhankelijk zijn van toerisme brengt de leefbaarheid in gevaar, zo schrijven de eilanden in de brief. "Wij verwachten een halvering van het aantal toeristen in 2020 ten opzichte van 2019", laat burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog als voorzitter van het samenwerkingsverband weten.

Omdat veerboten nog steeds veel minder passagiers aan boord mee kunnen nemen, blijft het aantal toeristen lager dan normaal, zo verwacht het samenwerkingsverband.

Dit jaar 20 miljoen

De Waddeneilanden vragen uitstel en vrijstelling van heffingen voor getroffen bedrijven. Dit jaar moet er financiële steun van 20 miljoen euro komen.

Men is bang dat de leefbaarheid van de eilanden in gevaar komt als bedrijven in de toeristische sector failliet gaan. ""Omdat er geen alternatieve werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is vertrekken werkzame gezinnen dan naar de vaste wal. Voorzieningen als scholen of de zorg worden dan in hun voortbestaan bedreigd", staat in de brief naar Den Haag.

Later 18 miljoen

Op de langere termijn moet er een structurele oplossing komen om Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog minder afhankelijk te maken van toerisme. Daar is dan 18 miljoen euro voor nodig. 14 miljoen euro moet vanaf 2021 geïnvesteerd worden, de andere vier miljoen moet later gebruikt worden om ondernemers en instellingen te vragen om met vernieuwende ideeën te komen voor de 'Waddeneconomie'.

Het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden vindt dat 'Den Haag' snel geld op het kleed moet leggen, het liefste zelfs al in de loop van de zomer, volgens burgemeester Van Gent. "Het is van belang om de Waddeneilanden als toeristisch gebied van wereldklasse in stand te houden. Niet alleen voor de eilanden, maar ook voor de rest van Nederland, zeker nu buitenlandse bestemmingen voorlopig buiten beeld zijn."