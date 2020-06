Friese GTST-acteur Ferry Doedens op non-actief gezet

Zo had Doedens deze week nog op YouTube gezegd dat hij 'al acht weken lang met iedereen geknuffeld heeft'. Volgens Endemol brengt Doedens met zijn gedrag de gezondheid van zijn soapcollega's in gevaar. Doedens is aangesproken op zijn gedrag, laat een woordvoerster van EndemolShine weten. "Ferry heeft aangegeven dat hij zich strikt gaat houden aan de richtlijnen van het RIVM, zodat hij zo spoedig mogelijk de opnames kan hervatten", liet zij weten aan Privé TV.

Doedens moest in 2015 ook al eens weg bij GTST, toen vanwege cocaïne-gebruik. Een jaar later keerde hij weer terug bij de RTL-serie.