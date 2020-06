PvdA Leeuwarden stelt vragen over zorgcentrum waar bewoners niet naar buiten mogen

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden wil van burgemeester en wethouders weten of zij op de hoogte zijn van de problemen van zo'n twintig bewoners in zorgcentrum Florastate in Leeuwarden. Uit een reportage van Omrop Fryslân bleek dat de bewoers van zorggroep Noorderbreedte de straat niet meer op mogen vanwege het coronafirus.