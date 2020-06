Bewoners verpleeghuizen mogen met ingang van 15 juni weer meer dan één bezoeker ontvangen

De een-bezoeker-regeling gold tot nu toe tot 15 juli. Verschillende organisaties klaagden over de regeling. Minister De Jonge heeft met hen gesproken en laat de strenge regel nu eerder los. Omdat de aanpak van de verspreiding van het coronavirus onder controle is, is verruiming eerder mogelijk, volgens de minister.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij met de eerdere verruiming van de coronamaatregel.