Het Oranje Hotel in Leeuwarden stopt met het restaurant

"Als je kijkt naar de geschiedenis van het hotel en alles wat er gebeurd is, dan is het absoluut met pijn in het hart. Ook omdat je met heel veel collega's al jaren lang samenwerkt, maar op een bepaald moment moet je daarin een keus maken, en die keuze hebben we gemaakt", zegt Dijkstra.

Er zullen zo'n vijftien arbeidsplaatsen verloren gaan. Dat zorgt natuurlijk voor emotie onder het personeel. "Op het moment dat je uitlegt wat je gaat doen met het hotel, dan is daar enigszins begrip voor als je kijkt naar de crisis. Als je kijkt wat het voor de mensen zelf betekent, dan is dat heel vervelend. Het is een mix van dat het slecht nieuws is voor de mensen die het betreft, en voor een deel begrip voor de keuzes die alle bedrijven in deze moeilijke periode helaas af en toe gedwongen zijn te moeten maken", aldus Dijkstra.