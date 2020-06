Op vakantie in Europa is weer mogelijk, reizen daarbuiten wordt afgeraden

Rutte noemde de reisadviezen voor Duitsland, België, Italië, Kroatië en de Caraïbische eilanden 'geel' en niet groen. Dat betekent dat de vakantiegangers goed in de gaten moeten houden hoe de situatie is. Als het misgaat, kan een land zomaar weer van geel naar oranje en rood gaan.

Verder moeten de vakantiegangers zich aan de regels van het vakantieland houden, maar als ze daar zijn tegelijkertijd ook aan de Nederlandse regels. Dus 's avonds of 's nachts naar een club of kroeg mag niet.

Vlak voor de reis moeten de vakantiegangers kijken op nederlandwereldwijd.nl of alles nog wel kan. Nederland repatrieert niet, zegt Rutte.

Reizen buiten Europa worden voorlopig afgeraden. Elke week wordt bekeken wat er verder mogelijk is en of er wat verruimd kan worden of strenger moet worden.