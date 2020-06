Linksbuiten Derguti naar hoofdklasser Buitenpost

Linkeraanvaller Erolind Derguti speelt volgend seizoen voor VV Buitenpost. De 27-jarige Groninger komt over van Oranje Nassau. Zij spelen in de eerste klasse. Derguti is niet een onbekende in het Friese amateurvoetbal. Hij speelde eerder ook voor Harkemase Boys en Sneek Wit Zwart.