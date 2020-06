Politieke druk op KNSB en NOC*NSF neemt toe nu ze extra geld voor Thialf weigeren

De PvdA is een van de organisatoren van de digitale vergadering. Statenlid Jaap Stalenburg is na afloop teleurgesteld. "Het heeft niet opgeleverd wat we hadden gehoopt."

Vooraf was er de hoop dat NOC*NSF en de KNSB meer zouden betalen, maar dat is niet het geval. "Van die kant was het antwoord gewoon nee. Dat is teleurstellend. Thialf is het centrum waar Nederlandse olympisch kampioenen worden opgeleid. Als rijksinstelling moet je er ook veel meer financiële betrokkenheid bij willen tonen."

Statenlid Aebe Aalberts van het CDA, de grootste partij in de Provinciale Staten, was ook enigszins teleurgesteld. "De discussie werd een welles-nietes-verhaal over de tarieven van de beide partijen. Dat is helemaal niet in het belang van Thialf."

"Er ligt een rapport van een extern bedrijf, dat zegt dat Thialf tarieven hanteert die tegen de kostprijs zijn en niet marktconform, maar toch willen de KNSB en NOC*NSF niet meer betalen."

Vijftig miljoen

Over twee weken praat Provinciale Staten over het herstelplan van Thialf. Bij de vernieuwbouw heeft de provincie vijftig miljoen geïnvesteerd in de ijshal, plus nog eens zes miljoen om aandeelhouder te worden. Nu moet de provincie opnieuw twee miljoen euro op tafel leggen.

Het houdt een keer op, vindt Stalenburg van de PvdA. "Dat punt komt wel dichterbij, helemaal als andere partijen blijven wegkijken bij de problemen. Friesland kan het niet alleen doen. Nu moeten andere partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen."

CDA-Statenlid Aalbers sluit zich daar bij aan. "Ik vind wel dat we vanuit de politiek een harder signaal kunnen geven. Zo van: er is wel een maximum aan wat wij bijdragen kunnen. Wij hebben ons ding al behoorlijk gedaan, moet ik zeggen. Daarom heb ik vandaag ook gezegd: neem jullie verantwoordelijkheid en ga met elkaar om tafel", zegt Aalbers.