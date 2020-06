Ondernemers in Harlingen hebben zorgen over verbreding sluis Kornwerderzand

In een digitale vergadering hadden de Provinciale Staten uitgebreid aandacht voor De Boontjes. Dat is boven verwachting, zegt Alberda. "Ik ben best wel tevreden. Vooraf dacht ik dat er vooral gesproken ging worden over de sluis en de bruggen. In de stukken wordt De Boontjes niet genoemd."

Gedeputeerde Avine Fokkens heeft gezegd dat ze De Boontjes ook belangrijk vindt, en dat ze een eventuele verdieping wel wil voorschieten, als Rijkswaterstaat later maar over de brug komt met het geld. Alberda is blij met alle aandacht voor De Boontjes. "Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Maar een echte toezegging heeft ze niet gedaan."