Station Sneek moet opknapbeurt krijgen: meer plek voor fietsen en bomen

Al jaren is het stationsgebied onderwerp van discussie en al jaren willen burgemeester en wethouders er iets aan doen. Offinga: "Het gebied is een knooppunt waar wegen, treinen, bussen en publiek elkaar intensief kruisen. Denk alleen al aan de vele scholieren en het forensenverkeer."

Grotere fietsenstalling en meer groen

ProRail wil de fietsenstalling aan de linkerkant van het stationsgebouw opknappen en uitbreiden. De provincie wil het busstation opnieuw inrichten en toegankelijker maken. En de gemeente Súdwest-Fryslân wil groot onderhoud uitvoeren en het gehele gebied een betere uitstraling geven. Zo moet het gebied veel groener worden, door bomen te planten.

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân moet nog wel een besluit nemen over de plannen. Als ze ermee instemmen, kan het werk in 2021 beginnen. Het provinciebestuur moet ook nog zijn definitieve goedkeuring geven aan de plannen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomer een feit zijn.

Praten mei omwonenden

Súdwest-Fryslân heeft al met omwonenden van het stationsgebied gesproken en blijft ook in gesprek met hen. Offinga: "Als omwonenden verbeterpunten hebben, dan kunnen we die nog meenemen. We vinden hun input belangrijk."