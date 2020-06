Middelbare scholen worstelen met corona: "Echte problemen pas na de zomervakantie"

De eerste schooldag is in het algemeen zonder grote problemen verlopen. Maar de echte problemen worden pas na de zomervakantie verwacht. "De geslaagden dit jaar zijn nu immers vrij, maar na de vakantie moeten we de 400 examenkandidaten naast het reguliere rooster inpassen. Om dan alles in goede banen te leiden en chaos te voorkomen, zijn we nu al bezig met 'droogoefenen'", zegt Jos te Marvelde van het Bogerman College in Sneek.

De kinderen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden, en dat is fysiek soms niet mogelijk, Het wordt een heidens karwei om alle leerlingen in het nieuwe schooljaar op school les te geven.

Een groot deel van het onderwijs vind daarom de komende tijd nog plaats op onlineplatformen. "Zoals het nu staat kunnen we de leerlingen gemiddeld één dag in de week op school hebben", zegt Te Marvelde.

"In praktijk betekent dit dat de leerlingen 's morgens online les krijgen en 's middags daadwerkelijk in het klaslokaal zitten. Dit vraagt om een groot aanpassingsvermogen van de docenten. Ook dat moet dus geoefend worden".

Nog meer zorgen heeft Marvelde over het praktijkonderwijs De Diken in Sneek. "Online lesgeven is daar wel heel moeilijk. Dat betekent dat de leerlingen zoveel mogelijk op school de lessen moeten volgen. Dat lukt voorlopig alleen met halve klassen. We beseffen zelf ook dat dit nog niet de oplossing is."