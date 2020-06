Zorgconcentratie Friese ziekenhuizen gaat niet door: "Deze stap was te groot"

De verdeling van zorg werd drie jaar geleden groots aangekondigd. Het was nodig, omdat de Friese ziekenhuizen anders niet aan nieuwe strenge richtlijnen zou kunnen voldoen.

De praktijk bleek lastiger dan gedacht. Vooral financieel kwamen de ziekenhuizen er niet uit, zegt bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Antoniuszorggroep in Sneek. "Het is complex om dat met vier ziekenhuizen tegelijk te doen."

"De wereld is veranderd. De polder is er bij gekomen voor Sneek. Het MCL is bezig de financiën op orde te krijgen. De prioriteiten liggen soms even wat anders"

Het is niet alle ziekenhuizen gelukt om met de zorgverzekeraar langlopende afspraken te maken over het geld. Dat is de belangrijkste reden voor het mislukken van de concentratie, zegt Kuin.

Zorgverzekeraar De Friesland denkt echter dat de concentratie van zorg in de toekomst opnieuw op de agenda komt. Dat zegt Paul Offringa. Hij is bij de verzekeraar verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. "We willen nu niet meer met vier ziekenhuizen tegelijk die afspraken maken, maar soms met twee. Deze stap was te groot en te ingrijpend om in één keer te zetten."