Zo'n 500 huishoudens in een deel van Fryslân zitten op dit moment zonder stroom. Het gaat om huishoudens in onder andere Kollumerzwaag, Twijzel, Harkema, Kootstertille, Drogeham en Eestrum. Netbeheerder Liander verwacht dat de storing rond 15.15 uur weer is verholpen.