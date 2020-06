Zonnepanelenstrop Thialf "betreurenswaardig": minister zou in actie moeten komen

Vijfduizend zonnepanelen op het dak van Thialf staan nu uit omdat de verzekering anders in geval van brand niet wil uitkeren. Doordat het ijsstadion nu extern energie moet inkopen, zorgt dat voor een schadepost van 125.000 euro per jaar. En een nieuwe verzekering wordt ook duurder.

Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks noemt de situatie "betreurenswaardig". Hij heeft er kamervragen over gesteld. Volgens hem zou minister Wiebes moeten bemiddelen, om de verzekering mogelijk te maken. "Hij moet alles op alles zetten om zonnepanelen op daken te bevorderen", zegt Van der Lee. "Dit is niet de eerste keer dat er een verzekeringskwestie opspeelt bij zonnepanelen."

Als de partijen er niet uitkomen, moet het Rijk het er niet bij laten zitten, zegt Van der Lee. De minister zou moeten onderzoeken of de overheid niet zelf een verzekering kan introduceren, voor dit soort gevallen. Dat zou verzekeraars kunnen prikkelen om beter met zulke situaties om te gaan, zegt hij.

"Ik wil dat de minister alle opties in kaart brengt", zegt Van der Lee. Als de verzekering niet bereid is om het risico te dekken, en het gaat om een zaak van nationaal belang, dan moet je hier over nadenken." Van der Lee noemt de grote zonnedaken cruciaal voor de energietransitie.