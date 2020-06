In meer dan de helft van de Friese gemeenten hebben boa's geregeld last van verbaal geweld

Een klap in het gezicht, belaagd worden door een grote groep jongens, en bedreigd worden met een ijzeren staaf. In de gemeente Leeuwarden hebben de boa's, buitengewoon opsporingsambtenaren, alleen in 2019 al vijf keer fysiek geweld meegemaakt. Ze zijn verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad. In Smallingerland waren twee gevallen, in 2018 en 2019. Eén boa is fysiek gewond geraakt, een ander mentaal.