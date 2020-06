Volgens Stalenburg moeten de provincie en de gemeente Heerenveen steun krijgen van het Rijk om Thialf overeind te houden.

In een digitale bijeenkomst praten leden van de Staten nu met NOC/NSF-directeur Maurits Hendriks, marketeer Frank van den Wall Bake en vertegenwoordigers van schaatsbond KNSB en Topsport Noord over de toekomst van Thialf.

'Genoeg is genoeg'

"Thialf is één van de beste topsportcentra van Nederland, en daar moet een prijs voor worden betaald", zegt Stalenburg. "Dat kan niet alleen maar bij de inwoners van Fryslân worden gelegd. De kosten lopen per jaar op tot enorme bedragen. Genoeg is genoeg."

De provincie stak al 53 miljoen euro in de vernieuwbouw van het ijsstadion. Onlangs kwam daar nog een reddingskrediet van 2 miljoen euro bij, terwijl ook de gemeente Heerenveen bijna 1 miljoen euro overmaakte. Deze week werd duidelijk dat er een nieuwe schadepost dreigt, nu de verzekeraar eist dat de zonnepanelen van het dak af gaan. "Daar kun je niemand de schuld van geven, maar het komt er wel weer bij."

"We geven al miljoenen aan Thialf"

Binnen de fractie van de PvdA is flink gediscussieerd, zegt Stalenburg. "We geven miljoenen aan Thialf, en niet voor het eerst, terwijl er er nu met de coronacrisis ook mensen in de provincie zijn die moeten vechten om overeind te blijven."

Stalenburg noemt het "onevenwichtig" dat er vanuit Fryslân zoveel geld naar het ijsstadion gaat, terwijl het een landelijke topsportfunctie heeft. "Bij een gouden medaille juicht heel Nederland, maar Fryslân betaalt de rekening."

Als er geen geld komt, moet Thialf fors terug in ambitieniveau, zegt Stalenburg. "Dan kan het niet meer het ijstopsportcentrum van de wereld zijn. Dat is waar de Nederlandse toppers bang voor zijn."

Over twee weken wordt er in de Staten gedebatteerd over de toekomst van Thialf.