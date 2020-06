Landelijk akkoord over nieuwe regels rond opvang zeehonden

Verder komt er een meldpunt waar je naartoe kunt bellen als je denkt een zeehond in problemen te zien. Een zeehondenwachter bekijkt dat dan en besluit of het dier moet worden opgevangen. De nieuwe aanpak gaat woensdag ook van start.

De inzet is om zeehonden zo veel mogelijk met rust te laten. Eerder was er een geschil tussen de verschillende zeehondenopvangen over hoever je daarin moet gaan. Daarom is er nu zogenaamd 'Handelingskader' opgesteld op basis van wetenschappelijk advies.

Opleiding

Mogelijk zieke zeehonden of jonge zeehonden worden in de meeste gevallen 24 uur lang geobserveerd voordat er een besluit over opvang wordt genomen. De zeehondenwachters die dan gaan doen, worden daarvoor opgeleid. Die opleiding wordt nog opgezet.

Zo krijgen jonge zeehonden langer tijd om te worden gevonden door hun moeder en zieke zeehonden de kans om te herstellen in hun eigen omgeving. Voor de opleiding, het onderzoek en de communicatie is 1,2 miljoen euro beschikbaar.