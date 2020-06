Politie pakt Sneker op die verdacht wordt van tientallen cybercrimezaken

Met sommige slachtoffers kwam de man in contact op sociale media. Hij beloofde hen dat ze snel geld konden verdienen, bijvoorbeeld door mee te doen aan een 'crypto mining machine'. "Dat is op basis van rekenkracht van sterke computers cryptovaluta genereren", legt Jamal Bedijn van de politie Noord-Nederland uit.

De verdachte zei dat de mensen hem geld moesten geven en dat ze dan veel geld konden verdienen. Ze moesten dan wel hun bankgegevens en bankpas doorgeven. De verdachte kreeg zo toegang tot meerdere bankrekeningen. Bedijn: "Hij ging zo te werk dat hij geloofwaardige accounts maakte met heel veel posts waarin mensen te zien waren die hiermee succes hadden behaald. Dus als mensen daarnaar kijken, kunnen ze denken: dit is geloofwaardig."

"Kijk nog een stapje kritischer"

De slachtoffers zagen daarna het geld van hun rekening verdwijnen, waarna ze aangifte deden. De rekeningen zijn ook gebruikt om geld van andere slachtoffers op te laten storten. Het gaat daarbij om geld van transacties op Marktplaats, waarbij de verdachte de verkochte spullen niet leverde. "Het is belangrijk dat mensen nog beter opletten of iets legitiem is. Kijk nog een stapje kritischer, want je kunt er alsnog intrappen", legt Bedijn uit. "Geef nooit toegang tot je bankgegevens. Dat kan alleen maar fout gaan."