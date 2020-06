BFVW: campagne tegen katten in het land werpt zijn vruchten af

De BFVW startte in april een campagne, in samenwerking met natuurorganisaties, agrarische collectieven en de provincie Fryslân. Met filmpjes roepen ze kattenbezitters op om de katten in het weidevogelseizoen - tot en met juni - 's nachts binnen te houden. Doel is dat minder kuikentjes van weidevogels het slachtoffer worden van jagende katten.

"Onderwerp leeft enorm"

"Dat de campagne effect heeft, is te merken in het veld", zegt De Jong. "Wij zien ook aan het aantal views op YouTube en de betrokkenheid op Facebook dat het onderwerp enorm leeft." Het filmpje met Emiel Stoffers (zanger van De Hûnekop) en kat Gurbe is bijna 60.000 keer bekeken op YouTube.

Meer gevaren

Katten zijn niet het enige gevaar voor de weidevogelkuikentjes. Er zijn ook andere predatoren en de droogte is ook een probleem. Maar katten jagen wel vanuit hun instinct op de kuikentjes, zegt De Jong. "Gelukkig zien veel kattenbezitters dat nu ook en grijpen ze in. Complimenten daarvoor."

Het campagnefilmpje: